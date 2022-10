"Le Gravel ne peut avoir meilleur publicité que la présence de cadors"

" On a clairement des compétiteurs très performants. On est encore peu à gravir dans le milieu de la compétition, mais demain c’est appelé à grandir. Dans le vivier des coursiers et des vététistes, il y en a beaucoup qui sont prêts à s’investir dès que des courses se mettront en place. "

" Actuellement, à part la manche de Coupe du Monde qui s’est organisée chez nous à Houffalize, on n’a pas de courses. Donc on est clairement en retard ! En Italie, en Espagne, il existe déjà quelques courses, pas encore beaucoup mais quelques-unes. Moi-même je suis sur le projet d’organisation de courses en 2023. Je pense que ça va se développer. Il faut un peu de temps, un peu changer les mentalités, aussi au niveau des autorités parce que ce sont des circuits qui sont fort longs et qui demandent des autorisations pour traverser les bois et certaines localités. Il faut un peu de temps, mais ça va venir ! "