Le gratin du cyclocross à Namur les 4, 5 et 6 novembre pour les championnats d’Europe 2022

Namur sera, les 4, 5 et 6 novembre, le centre de toutes les passions du cyclocross international à l’occasion des championnats d’Europe 2022 de la discipline.

Le site de la Citadelle de Namur est le théâtre chaque hiver de grands moments de cyclocross depuis 2009, d’abord dans le cadre du Trophée Gazet van Antwerpen puis de la Coupe du monde à partir de 2011. Plus de 600 coureurs des catégories juniors, espoirs, élites et masters s’exprimeront début novembre sur le parcours très technique de la Citadelle qui sera revisité pour l’occasion.

Les organisateurs de la société Golazo attendent plus de 10.000 spectateurs dont la plus grande majorité le 6 novembre avec le programme qui culminera dès 15h00 avec les joutes réservées aux hommes élites, après les courses des juniors hommes (11h) et d’espoirs dames (13h15).

La course au titre européen chez les dames élites sera disputée le samedi 5 novembre (15h), après les cyclocross des espoirs hommes (13h15) et celui des juniores dames (11h). La journée du 4 novembre sera consacrée aux courses réservées aux "masters"où près de 400 coureurs de toute l’Europe sont attendus. Le budget de l’événement annoncé par Golazo est de l’ordre de 1,6 million d’euros dont 250.000 euros de la ville de Namur, 550.000 euros de la Wallonie, et 800.000 euros répartis entre les pouvoirs publics et le secteur privé.