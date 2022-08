Le gratin des boules (de pétanque) au pied de la Basilique de Koekelberg

Si le tournoi bruxellois accueille aussi le gratin de la boule mondiale, c’est parce qu’il a été sélectionné pour faire partie du calendrier PPF. "La pétanque française a créé un circuit avec des tournois à Monaco, Saint-Tropez ou encore en Italie. C’est un peu l’ATP ou la Ligue des champions de la pétanque. Alors, quand j’ai rentré le dossier pour Bruxelles, j’étais un peu dubitatif. Puis, ils ont accepté en se disant que c’est l’Europe et qu’il fallait essayer de sortir un peu aussi de la France. Voilà, aujourd’hui Bruxelles est connue dans le monde de la pétanque. Il y a d’ailleurs des prize-money (gains) importants pour les vainqueurs du tournoi de samedi avec les élites mondiales. Environ 4000-5000 euros pour chacun puisque les matchs se jouent à trois contre trois (triplettes) pour les hommes et deux contre deux (doublettes) pour les femmes. Sans oublier les points importants à prendre pour le classement du PPF".

Luc de Wilde en profite aussi pour combattre l’image qui associe souvent alcool et pétanque. "Ce sont des sportifs de haut niveau qui viennent ici. Rappelons que la pétanque est candidate comme sport olympique. Voilà des années que je me bats pour avoir une autre image que celle du pastis et de la bière, pour la pétanque". Même si, à ce moment-là et à quelques mètres de lui, un livreur dépose justement les boissons pour ce week-end. Parmi le lot, quelque 60 fûts de bières. "C’est ce qu’on livre le plus", nous glisse le livreur. Et Luc de Wilde de nous préciser que tout cela servira surtout aux centaines de spectateurs attendus sur les quatre jours de "la Bruxelloise à pétanque". "Même si", ajoute-t-il en riant, "bon on aime bien de boire un verre. C’est une activité très conviviale. Mais il faut toujours garder à l’esprit qu’il y a ici des gens qui ne viennent pas pour ça".