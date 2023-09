Le gratin dauphinois nous met en émoi !

En ces temps difficiles pour les portefeuilles, peut être utile de réhabiliter des produits à la fois bons, sains et économiques dans nos assiettes. La patate pas assez chic pour vous ? On en a vite fait le tour ? Détrompez-vous ce tubercule a tant à nous offrir dans nos routines quotidiennes. Vous en doutez encore ? Marie-Laure Fréchet, journaliste culinaire, co-autrice du livre " Le grand livre des patates " Ed Flammarion (coécrit avec Bérengère Abraham) nous en dévoile 1001 facettes et recettes, dont le redoutable: gratin dauphinois. Partage au micro de Bientôt à table - RTBF.be

POUR 4 PERSONNES

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 2 heures

INGRÉDIENTS

1 kg de pommes de terre

à chair ferme

1 gousse d’ail

1 noix de beurre

Noix de muscade râpée

30 cl de lait

30 cl de crème liquide à 35% de MG

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 160 °C.

Épluchez les pommes de terre, lavez-les puis détaillez-les en rondelles.

Épluchez la gousse d’ail, frottez-la dans un plat à gratin puis beurrez-le également.

Passez ensuite au montage du gratin dauphinois : répartissez dans le fond une première couche de rondelles de pommes de terre, salez, poivrez et parsemez d’un peu de muscade. Répétez l’opération jusqu’à épuisement des pommes de terre ou lorsque le plat à gratin est bien garni.

Mélangez le lait et la crème, salez, poivrez, ajoutez un peu de muscade râpée.

Versez cette préparation jusqu’à couvrir à peine les pommes de terre.

Enfournez pour 2 heures jusqu’à ce que la surface du gratin soit bien dorée.

A lire: Le grand livre des patates de Marie-Laure Fréchet, Bérengère Abraham - Editions Flammarion