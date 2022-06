Le Graspop dévoile son hymne !

Dans moins d’un mois, les organisateurs du Graspop accueilleront à nouveau des milliers de festivaliers sur le site du Graspop Metal Meeting à l’occasion de leur 25e anniversaire.

Dans un communiqué, on peut lire :

"Afin de célébrer ce cap comme il se doit et vous préparer à 4 jours de metal non-stop, nous sortons aujourd’hui notre Anthem. En collaboration avec Mario Goossens (Triggerfinger), Johannes Van Audenhove (Evil Invaders) et Sybren Camerlynck (Fleddy Melculy), Tijs Vanneste (Oceans of Sadness, Van Echelpoel) a enregistré un titre qui résume parfaitement l’esprit du Graspop Metal Meeting."



"Pour un natif de Dessel comme Tijs Vanneste, le Graspop Metal Meeting (et avant lui le Graspop) a toujours été la fête de " son " village… " 6 fois sur scène avec mon premier groupe Oceans of Sadness et 6 000 fois à faire la fermeture du bar avec mes potes, c’est donc un sacré honneur de pouvoir écrire l’hymne, qui plus est avec de tels artistes ! En route pour 25 ans de plus !!!"