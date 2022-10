Le grand week-end champignons de Sivry

Et si on parlait de vos champignons ? Ceux que vous allez cueillir ce week-end : les bons champignons de saison, qui éclosent partout dans nos bois et forêts. Je vous invite au grand weekend champignons de Sivry, dans le Hainaut. On va bien s’amuser, en partant à la cueillette de ces délicieux sporophores. Des mycologues experts nous instruiront, pour qu’on ne se tue pas en mangeant le mauvais organisme. Sortie en forêt, échanges, expo, dégustations : on a rendez-vous le 15 et le 16 octobre à l’Espace Nature de la Botte du Hainaut.