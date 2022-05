Le grand voyage musical de Martin de Marneffe

Le pianiste bruxellois Martin de Marneffe présente son nouvel album "Time Is Running" avec le MDM Trio. Du jazz aux atmosphères très cinématographiques, où la joie de vivre prime toujours sur la mélancolie.

Bruxelles, Anvers, Boston

Né à Bruxelles, Martin de Marneffe s’initie au piano à l’âge de 5 ans. Formé dans un premier temps avec Serge Lippens et Ivan Paduart, il se frotte en autodidacte au boogie et au rock. A 13 ans, il donne son premier concert autour du répertoire de Gainsbourg, Presley et les Beatles. A 18 ans, il rentre au Jazz Studio d’Anvers où il suit les cours de David Crane et Ernst Vranckx. Il rentre comme boursier en 2000 au prestigieux Berklee College of Music à Boston et y est formé en classique et en jazz par des professeurs comme Ray Santisi et Joe Lovano. Il y côtoie Esperanza Spalding et Christian Scott, qui participent tous les deux à son premier album. Enregistré à Boston et dans les studios d’Igloo à Bruxelles, ce premier album, Al Coda, sort en 2009 sous le nom collectif MDM Band. La musique y navigue entre jazz et hip-hop, en alternant instrumental, chant et rap.