Le Grand-Théâtre de Verviers rénové (ouverture en 2026) sera un Carrefour des Musiques

La célèbre Bonbonnière, véritable théâtre à l’italienne, a été construite entre 1890 et 1892 et inaugurée en 1894, des œuvres de l’architecte liégeois Charles Thirion. Au fil des décennies, elle fut l’épicentre de la culture et de la vie sociale de Verviers. De grandes vedettes se sont succédé sur la scène alors que le Grand-Théâtre était aussi un point de chute incontournable pour les amateurs d’opérettes. Le Grand-Théâtre a été classé en 2003 et repris depuis 2016 sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Sa vaste salle à l’italienne bénéficie d’une acoustique exceptionnelle, reconnue par les artistes. Sa gestion avait été confiée à l’Opéra Royal de Wallonie jusqu'en 1983. Vint ensuite la création du Centre Culturel de Verviers en 1990 qui prendra ses quartiers dans le vénérable bâtiment, propriété de la Ville. Mais coup d’arrêt le 23 juin 2015 : des morceaux de marbre se détachent dans le Foyer du Théâtre ; vu le risque pour les occupants, la Ville ferme illico le bâtiment à tout public et au personnel du Centre Culturel ainsi que le bureau de la RTBF radio qui y avait trouvé refuge. La Ville de Verviers perdait ainsi son outil principal de culture qui rayonnait dans toute la Wallonie. La décision de sa rénovation était inéluctable : elle fut prise en 2017. Un projet de restauration est lancé, financé par la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Province de Liège via les projets Liège – Europe – Métropole. Mais d’aucuns savaient que ce serait long…