Le grand serpent de mer : imaginaire ou créature des fonds marins ?

S’il y a beaucoup de témoignages crédibles concernant Caddy le serpent de mer canadien, il faut néanmoins souligner qu’il n’existe aucune preuve concrète de son existence. Jamais par exemple, on n’a retrouvé une carcasse de Cadborosaurus échouée sur une plage de Colombie britannique.

Enfin, ce n’est pas tout à fait exact : en 1937, à Naden Harbour, des marins ont découvert dans l’estomac d’un cachalot, une étrange créature allongée. Sur une photo prise à l’époque, on peut distinguer une tête bizarre et mammalienne. Mais hélas, il semble que personne n’ait jugé bon de conserver cette carcasse étonnante pour l’étudier. C’était peut-être LA preuve de l’existence du serpent de mer.

On observe le grand serpent de mer depuis très longtemps, sur tout les océans du globe, pas seulement au Canada. Les vikings parlaient déjà d’un serpent gigantesque qui hantaient les mers du monde entier. Les marins l’appellent depuis toujours " serpent de mer " car invariablement, cet animal réel ou mythologique, possède un long cou qu’il peut sortir de l’eau, et il avance en faisant des anneaux à la surface de l’eau avec son corps.

Cependant, Nelson Cazeils, auteur du livre " Les monstres marins ", explique que les témoignages anciens concernant cette espèce, peuvent provenir de confusions, dues à une méconnaissance zoologique.

" Les marins ou les terriens voyaient des animaux de loin. Mais ils ne savaient pas trop ce que c’était… Ils pouvaient voir des baleines hors de l’eau, ou des requins, des tortues luth et ils s’imaginaient qu’il s’agissait de monstres fabuleux. D’ailleurs, ils avaient très peur de ces animaux. On voit sur les cartes marines jusqu’en 1650, figurer des monstres marins.

Et pendant le moyen-âge, on n’osait pas s’aventurer sur l’océan atlantique, parce qu’on disait que cet océan était peuplé de monstres effroyables qui dévoraient les marins ou qui faisaient couler les bateaux. On y a cru jusqu’au 17ème siècle. Ce n’est qu’à partir du 19ème siècle qu’on a commencé à mieux connaître les grands cétacés. "

Et justement, c’est précisément à partir du 19ème siècle que les témoignages concernant ces vers des mers, comme les appelait Olaus Magnus, ne semblent plus être des méprises avec des espèces animales connues. Les capitaines de bateaux, notamment de la toute puissante marine britannique, reviennent souvent de leur périple en mer avec des observations qui défient l’imagination. Olaus Magnus décrivait déjà, en 1551, une bête de 20 mètres de long. Un cas célèbre ? En 1848, l’équipage du navire " Le Daedalus " rapporte sa rencontre avec un gigantesque serpent de mer dans l’Atlantique sud, entre le cap de Bonne-Espérance et l’île de Sainte-Hélène.

" Pendant le quart de 4 à 6, à 5 heures environ, nous avons observé sous le vent un poisson des plus extraordinaires, qui a croisé notre arrière dans la direction sud-ouest. Sa tête, qui avec sa nageoire dorsale, était la seule portion visible de l’animal paraissait plus longue, plus pointue et aplatie sur le sommet. La nageoire se trouvait peut-être à 6 mètres en arrière de la tête et n’était visible que par moments. Le capitaine prétendit qu’il avait aussi vu la queue ou une autre nageoire. Le dessus de la tête et des épaules semblait d’une couleur brun foncé et le dessous de la mâchoire inférieure d’un blanc brunâtre. "