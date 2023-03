Le grand rêve de Martin Luther King

Martin Luther King avait en effet un grand rêve : le rêve de voir les noirs et les blancs vivre pacifiquement et à égalité de droits. Avec ce rêve, il est entré dans l’histoire.

Chicago 1966 : Martin Luther King poussa un cri de colère et de désespoir. "Je suis fatigué de marcher… Parfois je me demande si je vais atteindre mon but. Je vous l’avoue, je suis fatigué ! " Deux années plutôt, le héros des droits civiques et l’artisan de l’abolition de la ségrégation raciale était pourtant au sommet de sa gloire. King aurait pu en rester là. Mais le véritable rêve du Pasteur ne s’est jamais limité aux droits civiques. Ce que King veut depuis toujours c’est une Amérique juste, où la pauvreté n’aura plus sa place.