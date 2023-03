Le grand retour sur scène d’AC/DC ?

AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Tool et Ozzy Osbourne ont publié des vidéos de présentation d’un événement mystérieux appelé PowerTrip.

Ces vidéos sont accompagnées du texte suivant : "Are you ready for a PowerTrip ?"

On retrouve une animation en stop-motion d’un flyer en cours de conception, accompagné du texte "Calling all headbangers" et du nom d’un lieu éventuel (Brooke’s Desert Gardens – Metal Basin Wilderness). Quatre des clips se terminent par un riff puissant, tandis que la vidéo d’AC/DC s’achève, elle, par une courte séquence de Back In Black.

Un site web - qui promet plus d’informations le 30 mars et permet aux fans de s’inscrire pour recevoir plus d’informations - des comptes Facebook, Instagram, Twitter et TikTok viennent aussi d’être créés.

Le site officiel est la propriété de Goldenvoice – la société créée par Paul Tollett, cofondateur de Coachella – qui était aussi le responsable du fameux Desert Trip, le festival de 2016 auquel participaient les Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters et The Who, et qui s’est déroulé à l’Empire Polo Club d’Indio, en Californie.

Selon le webzine The SceneStar, basé à Los Angeles, cette "suite" au Desert Trip se tiendrait au Polo Club entre le vendredi 6 octobre et le dimanche 8 octobre, soit le même week-end que l’Aftershock Festival à Sacramento, en Californie. Les détails de la programmation de l’Aftershock ont été annoncés la semaine dernière, avec en tête d’affiche Guns N' Roses, Tool, Avenged Sevenfold et Korn.

AC/DC n’a pas joué en live depuis la fin de la Rock or Bust World Tour à Philadelphie, en Pennsylvanie, en septembre 2016, tandis qu’Ozzy Osbourne – qui s’est retiré des tournées en février mais a laissé entendre qu’il serait prêt à se produire lors d’événements ponctuels – a joué un set complet pour la dernière fois au Ozzfest en décembre 2018.

On attend donc avec impatience la suite !