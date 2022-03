Le grand retour du soleil ce vendredi

Dimanche, on surveille l’arrivée de ce que l’on appelle en météo une " goutte froide en altitude " qui devrait nous ramener un ciel variable et même quelques giboulées. Actuellement les modèles centrent cela plutôt sur le nord et l’est, mais cela pourrait encore évoluer. Il fera un rien plus frais que la veille : 9 à 12°C.

A partir de lundi et pour une bonne partie de cette semaine prochaine, le soleil sera bien présent tous les jours. Quelques voiles nuageux d’altitude encore sur le nord lundi puis plein soleil par la suite.

Dès lundi, les températures partent nettement à la hausse : 14 à 18°C. Moins de vent, du soleil et de la douceur, voilà un menu printanier au moins jusqu’à vendredi prochain.