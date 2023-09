Le grand retour du marché luxembourgeois à Ixelles, le 20 septembre

La Place du Luxembourg à Ixelles portera encore une fois particulièrement bien son nom mercredi prochain, le 20 septembre, puisqu'elle accueillera, après quatre années d'absence, le marché des producteurs de la Province de Luxembourg. Lancé en 1998 par Gérard Mathieu, alors Député Provincial à l'Agriculture, le marché s'est développé sous la houlette des deux Georges virtonais, Bitaine et Behin, tous deux décédés. Aujourd’hui, c’est Michel Etienne qui a repris en mains l'asbl "Promelux" (Promotion des métiers Luxembourgeois). "Cette 33e édition a failli ne jamais voir le jour", commente Michel Etienne. "Après les travaux sur la place ixelloise et les années covid, la Province de Luxembourg estimait l’an passé que l’engouement des producteurs n’était plus là. Mais cette année, j’ai été sollicité par de nombreux producteurs et la demande était bien là !"