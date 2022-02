Le grand retour des Magritte du Cinéma, avec une journée spéciale sur La Première le 11 février !

Les Magritte du Cinéma sont de retour, avec une 11e édition très attendue, riche en découvertes et surprises. Une éclaircie après deux années difficiles pour le cinéma, et le cinéma belge en particulier. C’est avec un enthousiasme non feint que l’Académie André Delvaux renoue avec sa Cérémonie en 2022, qui met à l’honneur et récompense l’originalité et l’intensité de notre cinéma.

La RTBF se joint à la fête du cinéma et du renouveau, en assurant la production et la réalisation de la soirée du 12 février, qui cette année aura une forme particulière, mais non moins inventive, adaptée aux mesures sanitaires en vigueur.

Toutes les chaînes et plateformes de la RTBF offriront également une programmation spéciale et des contenus enrichis, durant la semaine qui précède l’événement, du 5 au 11 février.