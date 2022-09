Le grand retour des journées diplomatiques

Les journées diplomatiques reprennent cette année. Durant toute cette semaine, les ambassadeurs, consuls généraux et représentants permanents belges auprès d’institutions internationales se réunissent à Bruxelles. Aujourd'hui, avec notamment la guerre sur le sol européen, ces journées prennent-elles un autre sens ? Wouter Poels, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, était au micro de Sophie Bresm sur La Première ce lundi matin. Deux ans après les dernières réunions en présentiel, qui participe à ces journées diplomatiques, lieu de contacts privilégiés entre la ministre Hadja Lahbib et les chefs de mission du corps diplomatique, et dans quel but ?