Le grand retour des batraciens : les princes charmants en pleine migration

Dès la fin février, avec les conditions plus clémentes, les batraciens sortent d’hibernation et se préparent au grand voyage : le retour sur leur lieu de naissance. Ce phénomène annuel s’observe partout en Belgique et donne lieu à des migrations importantes. Capables de se déplacer sur plusieurs kilomètres, grenouilles et crapauds se démènent afin de rejoindre leurs points d’eau natals.