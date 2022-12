Le grand retour de Pantera sur scène

Pantera, dans sa nouvelle formule, a fait un retour sur scène après 21 ans d’absence vendredi dernier lors d’un concert à Mexico City dans le cadre du festival Hell & Heaven.

Les membres fondateurs du groupe, Philip Anselmo (chant) et Rex Brown (à la basse) ont été rejoints par le guitariste Zakk Wylde (connu pour son travail avec Ozzy Osbourne et son groupe Black Label Society) ainsi que par le batteur d’Anthrax, Charlie Benante. Ces deux derniers avaient la lourde tâche de remplacer les deux frères disparus, Dimebag Darrell et Vinnie Paul.

La setlist, composée de 15 titres, proposait notamment une reprise de Black Sabbath avec le titre "Planet Caravan", moment où le groupe a proposé un hommage aux frères Abbott. La plupart des titres proposés étaient issus des albums Vulgar Display of Power (1992) et Far Beyond Driven (1994).

Le groupe est attendu en Europe pour plusieurs concerts l’année prochaine et assurera aussi la première partie de Metallica lors de leur prochaine tournée nord-américaine en 2023 et 2024.

Setlist complète de ce concert de retour du groupe :

A New Level

Mouth For War

Strength Beyond Strength

Becoming

I’m Broken

Use My Third Arm

Drag The Waters

This Love

Yesterday Don’t Mean Shit

Fucking Hostile

Planet Caravan (Black Sabbath cover)

5 Minutes Alone

Cowboys From Hell

Domination / Hollow

Walk