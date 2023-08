Le grand retour de Meg Ryan dans une comédie romantique : bande-annonce

Après des années loin des plateaux de tournage, Meg Ryan va faire son come-back avec la comédie romantique "What Happens Later" qu’elle réalisera également et dans laquelle elle aura pour partenaire David Duchovny, son ex-amant à l'écran.

Meg Ryan a connu une immense popularité à la fin des années 80 grâce à la comédie romantique "Quand Hally rencontre Sally" de Rob Reiner. La séquence de simulation d’orgasme à table face à Billy Crystal dans un restaurant est devenue une des plus cultes du cinéma hollywoodien. Un film et une scène qui ont définitivement installé l’actrice dans le genre rom-com et dans le rôle de l’éternelle jeune femme rêveuse et romantique comme dans "French kiss" et "Nuits blanches à Seattle" ou encore "Vous avez un message".

Mais dans les années 2000, sa vie privée et ses déboires amoureux ont davantage fait parler que ses films, et le public a boudé ses projets. Elle s’est peu à peu éloignée des plateaux de cinéma. Et en 2008, en raison de ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique qui avaient déformé son visage, elle avait même déclaré vouloir arrêter sa carrière face caméra pour se concentrer sur la réalisation et la production. Elle avait ainsi mis en scène le film "Ithaca" en 2015, avec son fils Jack Quaid (qu’on a vu dans "Oppenheimer" et "Scream 5" et qui est le "héros" de la série "The Boys") et Tom Hanks, sans grand retentissement.