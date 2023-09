Le grand retour de la Route du Luxembourg Belge

"La Route du Luxembourg Belge ", c’est une formidable aventure pour les chevaux de trait et les hommes qui les accompagnent, cet évènement marque son retour pour la première fois depuis l'épidémie de Covid.

Un parcours de 200 kilomètres

Treize équipes de chevaux de trait, constituées chacune de 20 chevaux attelés en paire et de minimum 50 hommes, qui vont se relayer de jour comme de nuit, pour parcourir au trot l’Ardenne par monts et par vaux, en traversant villages, campagnes et forêts. Outre la Belgique , la France et la Suisse participent également à cette belle aventure. Le parcours routier ce sera pour le vendredi 15 et le samedi 16 septembre. Mais dès le mercredi 13 d'autres épreuves spectaculaires seront au menu.

Les équipages seront accueillis dès ce mardi 12 septembre et les dernières épreuves auront lieu le dimanche 17.