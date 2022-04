Le grand retour de la Foire Agricole et Forestière de Libramont

Après avoir dû se résigner à annuler en 2020 et 2021, la Foire Agricole et Forestière de Libramont fera son grand retour du 29 juillet au 1 er août sur le champ de Foire et se prolongera par deux jours en forêt avec Demo Forest à Bertrix. "Les exposants répondent présents," confirme la Directrice de la Foire, Natacha Perat, "et la campagne commerciale fonctionne bien ! " La Foire a dû faire face, depuis deux ans, aux crises. Côté personnel, le staff a diminué de 60% et aujourd'hui, le recrutement n'est pas évident. Et puis la Foire c'est aussi entre 250 et 300 saisonniers, principalement des étudiants. Et les plus anciens formaient les nouveaux mais après deux ans, les anciens sont partis et ne pourront pas former les nouveaux. Mais la Foire va s'adapter.

Sur le champ de foire, il y aura les grands rendez-vous habituels, concours d'animaux, shows machines, etc. mais il y aura aussi du changement avec le déménagement, du village terroir "Ardenne Joyeuse" près du Jumping, et d’une sortie de la Foire plutôt qu’au centre de la manifestation, ce qui devrait permettre des horaires d’ouverture plus souples. Et puis les mardi 2 et mercredi 3 août, ce sera le retour aussi de Démo Forest en prolongement de la Foire. Le site choisi cette année n’est pas très loin du champ de foire à l’entrée du village de Rossart (commune de Bertrix). Tous les détails du programme de la Foire seront révélés lors d’une conférence de presse fin juin.