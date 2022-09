Le grand retour de l’atome

Vous connaissez sans doute ce vieux proverbe chinois qui consiste à dire que lorsque le sage montre la lune du doigt, l’idiot regarde le doigt.

Que regarde l’idiot médiatique en ce moment ? Essentiellement, les propositions de l’Union européenne pour réduire nos factures énergétiques. C’est ce qui fait le buzz et le plus de bruit en ce moment. En revanche, le sage pour reprendre ma métaphore, ne se laissera pas prendre au piège du bruit ambiant et verra qu’au-delà de ces réponses ponctuelles pour enrayer la hausse des prix du gaz et de l’électricité, une bonne partie de l’Europe, mais aussi du monde, est en train de revenir vers l’atome, vers l’énergie nucléaire. C’est complètement dingue comme revirement de discours et d’attitude.

L’actualité, à force d’être en mode zapping, nous empêche de réfléchir et de prendre du recul. On a sans le savoir développé une mémoire de poisson rouge. Le temps de faire le tour du bocal quotidien de l’actualité, et hop, nous avons déjà oublié ce qui faisait la UNE des médias la veille.