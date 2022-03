Le grand retour de Donald Muyle dans les spots radio !

L’équipe du Grand Cactus a réussi à mettre la main sur le prochain spot radio des "Cuisines Dovy" qui signe le grand retour de Donald Muyle.

Vous êtes très nombreux à vous être inquiétés de l’absence de Donald Muyle dans la dernière réclame pour les cuisines Dovy.

Bonne nouvelle, le pro de la comm est de retour et a un message pour vous : "Vous êtes wallons, et donc, vous êtes pauvres ? Alors, venez certainement nous voir ! J’ai quelques invendus à refourguer ! Et si vous ne savez plus vous payer du gaz ou de l’électricité, goed nieuws, elles fonctionnent au charbon de bois ! Alors, venez certainement nous voir !"

Découvrez, en exclu, les images de ce prochain spot qui sortira dans quelques jours sur toutes les radios.