Le grand retour de Couleur Café !

Des artistes à découvrir et des artistes confirmés tels que Shaggy, Youssou N’Dour, Nathy Peluso, Mr Eazi, Koffee, Yemi Alade, IAMDDB, The Comet is Coming, Rema ou encore Caballero&Jeanjass. Mais aussi des dizaines de DJ aux samples affûtés comme Carl Craig, Gilles Peterson, DJ Maphorisa et Lefto Early Bird.

Cette année, nous avons aussi vu les choses en grand pour la Dub Stage qui sera plus spacieuse plus sensationnelle et plus festive que jamais grâce aux maîtres de cérémonie Reggaebus et à l’impressionnant mur du son du French O.B.F Sound System.

Le 25 juin, Niveau4 réunira à nouveau des talents hip-hop et R&B sur la Green Stage, cette fois-ci accompagnés par deux groupes de la scène jazz ! Ça promet d’être le plus gros, le plus excitant et le plus audacieux show Niveau4 depuis sa création. Voici les noms des heureux élus : Rare Akuma, Roswein, Shaka Shams, Dushime, Narko T, Stace, Ronnyhuana, Commander Spoon et Echt !

Mais ce n’est pas tout ! Couleur Café, c’est certes de la musique mais c’est également un cadre enchanteur, des délices culinaires venus des 4 coins du monde, des tonnes d’expériences et d’animations incroyables ainsi que des milliers de festivaliers qui incarnent merveilleusement la diversité belge.

Bref, Couleur Café 2022 promet d’être mémorable !

Toutes les infos sont à retrouver sur le site Couleur Café : www.couleurcafe.be.