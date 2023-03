Après 5 années d’absence, 2023 signe le grand retour de Christophe Willem sur scène !

Avec "PS : Je t’aime" et "J’tomberai pas", il dévoile les premiers extraits de PANORAMA, son tout nouvel album. Un opus dans lequel l’artiste couche ses vérités.



La scène, c’est l’occasion de donner vie à cet album et également de rejouer ses plus grands titres. C’est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre.



Christophe Willem reprend la route pour une tournée évènement en France, Belgique et Suisse.



Rendez-vous le 15 mars au PBA // Palais des Beaux-Arts de Charleroi et le samedi 18 novembre à Forest National!