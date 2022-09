Le grand retour à Arlon de la Lux Fashion Week

Le 23 septembre, ce sera le grand retour de la Lux Fashion Week ! La Ville d'Arlon et l'Avenir du Luxembourg relancent l'événement qu'ils ont créé en 2015. Et cette année, ce sera le retour du grand défilé qui met à l'honneur les stylistes de nos régions. Le hall-polyvalent d'Arlon sera métamorphosé pour accueillir le retour du grand défilé. " Nous avons douze stylistes. Huit sont des habitués et il y aura trois nouveaux," explique Marianne Stevart coordinatrice de l'événement pour la Ville d'Arlon. Et parmi les nouveaux venus Damien Ducobu de St Léger, il est dans le métier depuis une vingtaine d'années, il travaille surtout pour les autres mais lance justement sa propre collection. " Pour, dit Damien, la rencontre avec les organisateurs est arrivée au bon moment et pour moi c’est une formidable opportunité d’y participer ! "