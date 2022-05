Le grand remplacement, une idéologie meurtrière ?

Après la tuerie raciste de Buffalo, où 10 personnes ont été tuées. la majorité des victimes sont noires. Le suspect, Payton Gendron, est agé de 18 ans et il été abreuve de théories conspirationnistes dont cette théorie du grand remplacement.

Cette théorie voudrait, entre autre, que les élites d'un pays veuillent remplacer la population d'un pays par des personnes d'origine étrangère. La tuerie de Buffalo n'est pas la première. De plus en plus d'actes meurtriers aux USA sont racistes, antisémite ou encore xénophobes.

Cette théorie, rappelons le, était l'un des axes principaux de la candidature d'Eric Zemmour. Plus inquiétant, c'est un discours qui percole de plus en plus dans le discours politiques. Ce n'est plus une théorie marginale.