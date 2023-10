"Le Grand Quiz", voyage dans le monde merveilleux des archives de la RTBF

Le Grand Quiz de C’est archivé près de chez vous depuis l’Atomium, c’est ce le rendez-vous que la Trois vous fixe chaque dimanche à 20h35. Disputée par deux équipes de trois joueurs VIP et présentée par le duo de choc Jacques Mercier et Jean-Luc Fonck, cette joute hebdomadaire pleine de bonne humeur vous emmène dans le monde merveilleux des archives de la RTBF.

Ce dimanche 15 octobre, Jean-Luc Fonck et Jacques Mercier reçoivent six nouvelles personnalités dans le studio du Grand Quiz installé dans la boule Prigogine de l’Atomium. L’équipe des Jaunes est composée de Marie-Pierre Mouligneau, Jérôme de Warzée et Thierry Luthers. Face aux Jaunes, l’équipe des Mauves avec Jean-Louis Lahaye, Guy Lemaire et Félicien Bogaerts, le jeune présentateur de l’émission de découvertes culturelles, Plan Cult, diffusée le vendredi soir sur la Trois.