"Le Grand Quiz" présenté par Jacques Mercier et Jean-Luc Fonck : septante ans d’archives de la RTBF

Si le principe du jeu n’a pas changé, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les épreuves et les joueurs toujours plus diversifiés. L’archi-quoi (quel est le sujet de l’archive ?), l’archi-bip (découvrir le mot " bipé " dans l’extrait diffusé) ou encore, l’archi-zic (quel est le titre de cette chanson montée à l’envers) et l’archi-brol (un peu de tout) font leur entrée cette saison.

Le Grand Quiz fait le plein de nouveaux joueurs

Et pour se coller aux nouvelles épreuves, aux côtés des habitués du Grand Quiz qu’on retrouve avec beaucoup de plaisir (Ophélie Fontana, Thierry Luthers, Armelle, Jérôme de Warzée, Cathy Immelen, Jean-Louis Lahaye, Walid, …), une panoplie de " petits nouveaux " qui, chacun dans leur discipline, ont eux aussi fait ou font toujours les bonnes et grandes heures de la RTBF : Sandra Kim (la chanteuse), Fanny Ruwet (l’humoriste), Sylvie Rigot (la speakerine), Carlos Vaquera (le magicien), Caroline Dossogne (la Météo), Jean-Claude Defossé (le reporter), Jean-Michel Saive (le pongiste), Jessica Riga et Carlo de Pascale (Les Pigeons), Martin Kiki Charlier et Fabian Le Castel (Le Cactus), Charlie Dupont et Jean-Luc Couchard (les acteurs), …



Cette deuxième saison du Grand Quiz de C’est archivé près de chez vous, toujours avec la collaboration indispensable d’Imadoc, le service des archives de la RTBF, et de la Sonuma, vous emmène à nouveau dans le monde merveilleux des archives "à la belge".

Diffusée jusqu’en décembre prochain, la nouvelle saison du Grand Quiz s’achève en fanfare par une émission spéciale qui vous sert sur un plateau (-télé) le meilleur de ce que la RTBF vous offre depuis septante années… et même plus !



A voir sur la Trois le dimanche à 20h30 ou, quand vous voulez, en replay sur Auvio.