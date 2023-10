"Le Grand Quiz", le jeu de la Trois sur les trésors d’archives de la RTBF

Ce dimanche à 20h30, la Trois a le grand plaisir de vous présenter le deuxième numéro du Grand Quiz de C’est archivé près de chez vous. Présenté par Jean-Luc Fonck et Jacques Mercier, cette émission met en valeur, comme nulle autre pareille, les trésors d’archives souvent insoupçonnés que la RTBF, grâce à Imadoc, son service dédié, et à la Sonuma, emmagasine depuis sa création. Une manière ludique et drôle de revisiter toutes ces images qui n’ont rien perdu de leur saveur.

Les deux équipes en compétition dans ce deuxième épisode du Grand Quiz, sont composées, du côté de l’équipe des Mauves, d’Ophélie Fontana, de Laura Sépul et de Vincent Langendries. Et face aux Mauves, les Jaunes représentés par Cathy Immelen, Raphaël Scaïni et Guy Lemaire.