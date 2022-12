Le grand quiz de l’année 2022 : testez vos connaissances et votre déduction en vous amusant

Quelle année ! Un cru d’un monde en profond changement. Les crises se suivent et ne se ressemblent pas. Le covid, toujours, l’énergie aussi. Et les regards de se tourner vers l’est. La tragédie ukrainienne a été prépondérante. L’actualité a été en 2022 bien morose sur notre planète, où tout est loin de tourner rond.

Mais cette année nous a aussi réservé son lot de nouvelles différentes, d’images marquantes et d’événements notables. Culture, sport, actualités régionales, belges et internationales… nous vous proposons d’en refaire un petit tour de façon ludique en 25 questions.