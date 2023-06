Le grand public et les jeunes s’informent plus via les réseaux sociaux que via les sites d’information

La gratuite des réseaux sociaux est en train de mettre en péril tous les abonnements payants. La guerre de l’attention a commencé il y a quelques années déjà. Notre attention, donc notre temps, vaut de l’or. Car pendant que nous croulons sur nos réseaux sociaux préférés, les algorithmes, eux, font leur boulot. C’est-à-dire qu’ils vendent notre temps d’attention aux annonceurs qui plus que jamais, en savent plus chaque jour sur nous grâce aux milliers de données que nous laissons en contrepartie de la gratuité de ces réseaux sociaux.

Et c’est vrai que lorsque Patrick Le Lay, l’ancien patron de TF1, avait résumé dans les années 80 de façon choc, son métier, il avait osé dire qu’il vendait du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola, et à l’époque, la phrase avait choqué tout le monde. Mais il avait juste dit la vérité. Et cette vérité est 1000 fois plus forte aujourd’hui avec les réseaux sociaux. La preuve cette semaine, l’information publiée par l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme, elle m’a attristé. Ça y est, c’est fait. La bascule est faite. Les jeunes et le grand public s’informent de plus en plus via les réseaux sociaux et notamment sur Tik Tok. Et cette étude, elle est très sérieuse. Elle est basée sur un sondage en ligne auprès de 94.000 personnes dans 46 pays. Résultats : c’est un format 30% via les réseaux sociaux, au détriment des sites d’information qui eux, ne recueillent que 22% de l’intérêt du grand public. C’est un triste constat pour moi, homme de média, car l’étude montre que Tik Tok et ses influenceurs ont aujourd’hui plus d’impact sur notre jeunesse lorsqu’il s’agit de s’en former que des journalistes ou des médias réputés...