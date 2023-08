Le grand public demande aux musées d’agir pour l’écologie

Alors que les effets de la crise climatique sont de plus en plus perceptibles partout dans le monde, les institutions culturelles s’interrogent sur le rôle qu’elles ont à jouer dans la prise de conscience écologique. Pour cause, une grande partie de leur public les attend au tournant sur les questions climatiques et environnementales.

C’est en tout cas ce qu’affirme une enquête* menée par l’association britannique The Audience Agency. On y apprend qu’un visiteur sur deux estime que les musées, galeries d’art et autres lieux de culture devraient "prendre position" dans la lutte contre l’urgence climatique. Une grande partie des sondés affirme également que les institutions culturelles et patrimoniales devraient sensibiliser leurs publics à d’autres grands débats de société, mais dans une proportion moins importante que pour la crise écologique.

Sans grande surprise, les millennials et les membres de la génération Z sont plus susceptibles que leurs aînés de vouloir que les lieux de culture et de patrimoine participent activement à la lutte contre le dérèglement climatique. Quelque 55% des moins de 44 ans s’accordent sur le fait que les institutions culturelles doivent être motrices dans la transformation écologique, contre seulement 21% des plus de 44 ans. Similairement, six jeunes interrogés sur dix pensent qu’elles doivent s’engager dans la résolution de grands sujets sociétaux.