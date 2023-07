Le Grand Prix F1 à Francorchamps, ce sera aussi beaucoup d’animations

Plus rapides que le train, les bolides de la F1 débarquent en Belgique cette semaine pour le Grand Prix de Belgique de Formule 1 à Francorchamps. Et le spectacle ne sera pas que sur la piste.

Parce que les promoteurs américains de la F1 souhaitent qu’un grand prix soit un spectacle total sur et autour de la piste. Un véritable show à l’américaine. Alors pour se présenter de la manière la plus favorable possible – n’oublions pas qu’il y a un contrat à renouveler pour 2025 et les années suivantes – la société Spa Grand Prix a de nouveau mis les petits plats dans les grands en proposant de nombreuses animations : " On veut vraiment proposer une expérience complète à nos fans. L’année dernière, c’était une première au niveau des divertissements et on n’était peut-être un peu trop pointus au niveau des DJ. Ici, on aura toujours de nombreux DJ présents. On aura toujours une scène dans la fan zone, des scènes dans la 17-27 pour la tribune des jeunes mais il y aura également du cover band, et un beau spectacle au niveau de la prégrille le dimanche. On aura Antoine Delie qui va nous faire l’hymne national et le dimanche, après le grand prix, nous avons la chance d’avoir Lost Frequencies qui nous fera un petit spectacle ", détaille Vanessa Maes, directrice de cette société qui organise le Grand Prix.

Les tribunes temporaires disposeront aussi d’un habillage particulier pour l’occasion.