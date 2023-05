Le grand prix du meilleur dessin de presse belge attribué à duBus

L’illustrateur Kim a quant à lui remporté le troisième prix, d’une valeur de 1000 euros, pour un dessin publié le 11 mai 2022 sur le site Apache.be. Parmi un trousseau de clés, un chargeur de téléphone et des plantes desséchées, le CD&V y apparaît dans la liste des "quatre choses les plus oubliées". "Kim met en évidence une situation que les personnes concernées se plaisent à minimiser et que les commentateurs politiques ne peuvent expliquer sans écrire des articles entiers", souligne le jury.

Les prix seront remis le samedi 8 juillet 2023, à l’occasion de l’ouverture de l’International Cartoon Festival de Knokke-Heist.