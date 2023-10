Le Grand Prix de Lommel le 28 juillet, le calendrier du championnat du monde de motocross 2024 est sorti

Le calendrier de la saison 2024 de motocross verra 20 Grands prix au programme, a communiqué jeudi l’organisation du championnat du monde MXGP et MX2. Il débutera le 10 mars en Argentine avec le GP de Patagonie pour s’achever traditionnellement le 6 octobre par le Motocross des Nations organisé encore en Europe, à Matterley Basin en Angleterre.

Le Grand Prix des Flandres à Lommel aura lieu le 28 juillet. Après l’ouverture de la saison en Argentine, le circuit reviendra en Europe passant notamment par Saint Jean d’Angely qui récupère l’organisation du GP de France. Le paddock de MXGP et MX2 voyagera en Asie en juin avec deux rendez-vous en Indonésie. Le retour Europe ensuite passera notamment par la Belgique pour s’achever par le Grand Prix d’Italie dans un lieu encore à déterminer le 29 septembre. Jago Geerts, vice-champion du monde en MX2 pour la 3e fois de sa carrière, franchira le cap en MXGP, la catégorie reine où devrait revenir Brent van Doninck après une saison marquée par une sérieuse blessure. En MX2, Liam Everts et les frères Lucas et Sacha Coenen joueront les premiers rôles pour tenter d’aller chercher un titre mondial.