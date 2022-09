Le Grand Prix de Francorchamps le 23 juillet ? Ça ne ferait pas l’affaire des Francofolies et des opérateurs touristiques de la région

Le grand Prix de Formule Un pourrait se déplacer dans le calendrier. On parle désormais de la mi-juillet. Cela pourrait bouleverser l’agenda touristique de toute la région.

Spa-Francorchamps apparaît à la date du dimanche 23 juillet, entre Silverstone et Budapest, dans le calendrier provisoire de la F1.

Provisoire, ça ne veut pas dire que c’est coulé dans le tarmac mais ça pose déjà question et cela fait débat. Sur les réseaux sociaux, on peut déjà trouver des commentaires : ils sont fous, ou quoi ?

Ce calendrier ne va pas faire l’affaire des hôteliers de la région. Non seulement, c’est le moment où la saison touristique bat son plein mais ce sera précisément en même temps que les Francofolies. prévues du 20 au 23 juillet.

Le public n’est certes pas le même, mais les hôtels, dont les prix flambent toujours à cette occasion, les gîtes, les baraques à frites sont les mêmes

Les Francos de Spa ne sont pas tout à fait libres de leur agenda, elles dépendent aussi de celles de la Rochelle, qui se déroulent juste avant.

L’aspect sécurité est également un point d’attention… Le Grand Prix requiert de nombreux effectifs policiers, locaux et fédéraux, sur le site mais aussi pour l’organisation de la mobilité.

Et dans un événement comme les Francofolies, la présence policière est largement renforcée depuis les attentats de Nice ou un camion avait foncé sur la foule.

C’est un fameux challenge potentiel pour le nouveau directeur des Francos de Spa. Et sans doute pour les forces vives de la Région qui devraient assurément s’impliquer dans le débat. En sachant que jusqu’à présent, elles n’ont pas toujours grand-chose à dire face à la machine internationale de la F1.