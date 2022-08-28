Гран-прі Франкоршамп | Le Grand Prix de Francorchamps

Кажуть, що це "найкрасивіша траса в світі". У всякому разі, це найдовша петля чемпіонату світу: 7 кілометрів, на території Спа Франкоршам. Де вболівальники Формули-1 чутимуть рев двигунів усі вихідні.

Ви живете в цьому районі? Стережіться заторів! З п'ятниці по неділю 360 000 людей будуть відвідувати майданчик: 100 000 глядачів і 20 000 працівників кожного дня у вихідні.

Організатори хочуть бездоганного проведення, тому що грають на розмах: Гран-прі під загрозою. Його можуть не включити в календар Формули-1 у 2023 році. Ось чому програма цього видання особливо насичена.

Тестування проходитиме у п’ятницю та суботу. Неділя, час великих змагань. На публіці лише 10% глядачів будуть бельгійцями. Половину квитків продали голландцям. Треба сказати, що Нідерланди недалеко. І перш за все, голландці прийшли підбадьорити свого кумира Макса Ферстаппена, який уже виграв 8 Гран-прі цього сезону.

На жаль, вже занадто пізно купувати квиток: Grand Prix de Francorchamps "розпродано" вперше за 15 років!