Гран-прі Франкоршамп | Le Grand Prix de Francorchamps

On dit de lui qu’il est " le plus beau circuit du monde ". C’est en tout cas la boucle la plus longue du championnat du monde : 7 kilomètres, sur le territoire de Spa Francorchamps. Où les fans de F1 vont entendre rugir les moteurs tout ce week-end.

Vous habitez dans la région ? Gare aux embouteillages ! De vendredi à dimanche, 360 000 personnes vont débarquer sur le site : 100 000 spectateurs et 20 000 travailleurs, chaque jour du week-end.

Les organisateurs veulent une édition impeccable, car ils jouent gros : le Grand Prix est menacé. Il ne sera peut-être pas repris au calendrier de la F1 en 2023. Voilà pourquoi le programme de cette édition est particulièrement chargé.

Les essais ont lieu vendredi et samedi. Dimanche, place à la grande compétition. Dans le public, seuls 10 % des spectateurs seront belges. La moitié des tickets ont été vendus à des Néerlandais. Il faut dire que les Pays-Bas ne sont pas loin. Et surtout, les Néerlandais viennent encourager leur idole, Max Verstappen, déjà vainqueur de 8 Grands Prix cette saison.

Il est malheureusement trop tard pour acheter son ticket : le Grand Prix de Francorchamps est " Sold out ", pour la première fois depuis 15 ans !