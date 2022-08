Le Grand Prix de Belgique supprimé du calendrier F1? "C'est une honte, Spa-Francorchamps est une course historique", peste Lando Norris

L'édition 2022 du Grand Prix de Spa-Francorchamps, qui se déroulera du vendredi au dimanche prochain, sera-t-elle la dernière? Si la Formule 1 n'a pas encore dévoilé son calendrier pour l'année prochaine, de nombreuses rumeurs de suppression du Grand Prix de Belgique circulent. À quelques jours du GP, Lando Norris, pilote McLaren, a fait part de son amour pour le circuit de Spa.

"C'est une course historique pour la Formule 1. C'est comme Monaco et Monza, ces courses devraient être maintenues aussi longtemps que la Formule 1 existe", a déclaré le Britannique à Autosport, qui a qualifié le circuit de Spa-Francorchamps comme "l'un des circuits les plus cool du calendrier".

Selon Norris, "ce serait une honte" si le GP de Belgique venait à être supprimé. "Beaucoup de choses ne sont qu'une question d'argent de nos jours... c'est du business", a constaté le pilote.

En fin de contrat avec Formula One cette année, Spa Grand Prix ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait alors que le GP de France est lui aussi menacé. Le succès de la course de ce week-end pourrait avoir une importance capitale en ce qui concerne l'avenir du GP de Belgique. C'est d'ailleurs pour cette raison que les organisateurs ont promis une édition exceptionnelle.