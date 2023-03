Le Grand-Prix Criquielion s’ouvre aux équipes pros (DIRECT VIDEO à 15h15)

Né en 1991 à l’occasion de la course de retraite du champion cycliste wallonne, Claudie Criquielion, le "Grand Prix Criquielion", qui a connu deux organisations en tant que "Grand Prix du Président" (2000-2001), sera organisé samedi pour la première fois en catégorie 1.1 et s’ouvrira donc aux équipes professionnelles.

Quatorze formations pros, dont 4 du World Tour et 10 Pro Teams, composeront le peloton nourri au total de 22 équipes. On retrouvera notamment le vainqueur belge du Samyn, Milan Menten, et son dauphin, Hugo Hofstetter.

Jadis organisée à Deux-Acren, village de Claude Criquielion, la course, qui avait connu deux années d’annulation (2020-2021) en raison de la crise sanitaire, avait relocalisé son départ et son arrivée en 2022 à Lessines. On y avait enregistré la victoire du Canadien Pierre-André Côté devant les Belges Gil Gelders et Thimo Willems.

Les organisateurs de l’Entente cycliste acrenoise ont réussi à réunir les moyens suffisants pour organiser cette année une première version du Grand Prix Criquielion en catégorie 1.1. La course, organisée le 4 mars, une semaine après le week-end d’ouverture, se déroulera entre Ath (départ à 12h30) et Lessines (arrivée vers 17h).

Les coureurs effectueront la jonction (8,4 km) entre Ath et Lessines avant de se lancer dans cinq circuits locaux de 23,4 kilomètres autour de Lessines et deux autres dans la région des Collines de 37,8 kilomètres, où ils trouveront les deux principales difficultés du jour, les côtes des Plachettes et du Mont dans la région de Flobecq. Un secteur pavé dans le circuit local à Lessines sera franchi à sept reprises. L’arrivée sera jugée au bout de la longue ligne droite de la Chaussée de Renaix à Lessines.

Le Grand-Prix Criquielion rend hommage à la mémoire du champion cycliste lessinois Claude Criquielion (1957-2015), qui fut, entre autres, champion du monde sur route en 1984, champion de Belgique en 1990, et qui s’était imposé au Tour des Flandres (1987), à la Flèche wallonne (1985-1989), à la Classique de Saint-Sébastien (1983), au Tour de Romandie (1986), au Grand Prix du midi Libre (1986-1988). Il avait également dirigé l’équipe Lotto (2000-2004) et l’équipe Landbouwkrediet-Colnago (2005-2006).