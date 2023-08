Le grand nettoyage au Vivier d'Escanaffles: "On coupe les herbes hautes et les jeunes arbres pour enrichir la biodiversité de la roselière"

Le vivier, c'est une roselière qui s'étend sur près de 10 hectares, à Escanaffles, dans l'entité de Celles, près de Tournai et juste à côté de la Flandre. Cette zone marécageuse est riche en biodiversité. De nombreux oiseaux y trouvent refuge. Pour la préserver, un entretien est nécessaire quelques fois par an. Une action avait lieu ce week-end.

"Avec une quinzaine de bénévoles, on coupe les jeunes pousses de peuplier et de saule pour garder le site ouvert", explique Els Pauwels, membre de l'association Natuurpunt, qui a racheté le vivier en 2018. "Du côté de la prairie, on fauche certains endroits pour appauvrir le sol", ajoute Kristof Scheldeman, coconservateur de la réserve. "C'est comme ça qu'on pourra encourager une végétation plus variée, dont certaines fleurs comme des orchidées".

Sous la protection de Flamands et de Wallons

Le vivier est un symbole de bonne collaboration entre Wallons et Flamands, expliquent ces responsables. Car le site est situé en Wallonie, son propriétaire est flamand et trois associations (deux wallonnes et une flamande) travaillent à lui donner un statut de protection fort et durable : Natuurpunt, les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) et Ardenne & Gaume.

Dans leurs cartons, ces associations envisagent à terme de créer un petit plan d'eau au cœur de la zone, afin de la rendre plus résistante aux étés caniculaires.

