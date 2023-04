Le grand marché spatial

Jean-François Mayence est licencié en Droit (ULB 1997 et diplômé d’études spécialisées en Droit maritime et aérien (ULB 1998).

Conseiller aux Affaires Juridiques à Belspo (Politique scientifique fédérale) depuis le 1er janvier 1999, il y est en charge principalement de l’appui et de la représentation juridiques dans le cadre des programmes scientifiques européens et internationaux, en particulier les programmes spatiaux et la recherche en Antarctique.

Jean-François Mayence est l’auteur du texte de la loi spatiale belge (2005) et il est le co-auteur du texte de de la loi antarctique (2017).

Il fait partie de la représentation belge à l’ESA (Agence spatiale européenne), à l’Union européenne et à l’UNCOPUOS (Comité des Nations Unies pour les Utilisations pacifiques de l’Espace extra-atmosphérique). Pour consulter le site de l’UNOOSA (Bureau des Nations Unies pour les Affaires spatiales qui assure le secrétariat de l’UNCOPUOS), cliquez ici.

Dans ce Comité, sont discutées des questions d’ordre politique, technique ou juridique qui reflètent les grandes préoccupations et les principaux défis auxquels font face les activités spatiales. Par exemple, les débris spatiaux, la congestion des orbites, les interférences entre système satellitaires, l’exploitation équitable, durable et sécurisée des ressources spatiales ou encore l’utilisation de l’espace à des fins de protection environnementale et humaine.

Jean-François Mayence donne régulièrement des cours et conférences sur le droit spatial dans différentes universités belges et européennes. Il est conseiller scientifique de l’Université de Liège et a été chargé de séminaire à la KULeuven, de 2008 à 2013. Il a contribué à une quinzaine de publications académiques et scientifiques internationales.