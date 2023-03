La passion de Stéphane Orlando pour le cinéma le conduit à relever, avec Musiques Nouvelles, le défi de taille d’habiller musicalement deux chefs-d’œuvre du cinéma muet signés Henri Storck. Le poétique et esthétique Images d’Ostende (1929) suivi du film militant fondateur du cinéma belge Misère au Borinage (1933), sont transformés en un moment unique et vivant, où les images et les notes donnent un nouveau sens à l’histoire.

Le 6 avril à 20 heures, gagnez deux places !

Infos : Misère au Borinage – Mars - Mons arts de la scène (surmars.be)