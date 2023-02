“Le Grand Jeu” : Jessica Chastain dans une histoire vraie pour le premier film d’Aaron Sorkin

Aaron Sorkin fait partie des sommités dans la scénarisation à Hollywood. Oscarisé pour “The social network”, il est entre autres derrière les scripts du “Président et Miss Wade”, “Le stratège” ou encore le “Steve Jobs” de Danny Boyle ainsi que la série “À la maison blanche”. Le voir passer à la réalisation était donc une étape intéressante au vu de son talent reconnu dans l’écriture. Pour son premier film, il choisit de raconter l’histoire vraie de Molly Bloom telle que celle-ci l’a racontée dans son livre “Molly’s game” (le titre adopté par le film en version originale). Arrivée à Los Angeles, elle se retrouve à aider son patron à organiser des parties clandestines de poker. Après son renvoi, elle décide de monter sa propre affaire. Le succès est direct et de nombreuses célébrités deviennent habituées à ses événements. Tout va évidemment déraper entre les menaces du FBI et de la mafia russe…