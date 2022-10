Le Grand-Hornu : lieu de culture et témoignage du passé industriel

Nous vous avons déjà parlé dans “Alors on sort” du Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu ou encore du Centre d’Innovation et de Design du Grand-Hornu. Mais nous n’avons jamais vraiment abordé le Grand-Hornu lui-même ! À quelques pas de Mons, sur la commune de Boussu, le Grand-Hornu désigne un ancien charbonnage qui avait été conçu comme un complexe industriel très avant-gardiste, comprenant une cité ouvrière pour ancrer les travailleurs autour de la mine : 452 maisons avec pour chacune un four à pain et un jardin, mais aussi une école, un hôpital, une salle des fêtes… Aujourd’hui, le Grand-Hornu est non seulement un lieu culturel mais également le témoin d’une sacrée histoire.