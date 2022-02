Le Grand Hornu annonce ses activités culturelles pour le mois de février

Pour commencer, deux conférences sont programmées autour du thème du cosmos, le 04/02 et le 18/02. Dans la première, ce sont les liens entre astrologie et musique qui seront abordés, analysant l’harmonie secrète de l’univers et ses mystères. La deuxième conférence sera dirigée par Thomas Hertog, cosmologiste. En remontant jusqu’aux origines des phénomènes cosmiques en passant par les lois de l’univers et ses objets mystiques… C’est l’univers dans sa globalité qui sera discuté.