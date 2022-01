"Le Grand Feu", un rendez-vous avec Jacques Brel présenté par le centre culturel de Leuze-en-Hainaut

Il y a plus de quarante ans, une embolie pulmonaire massive emporte le chanteur Jacques Brel. Depuis, son œuvre et son univers restent tout aussi emblématiques puisqu’ils marquent encore l’identité du plat pays. Comme un hommage au Grand Jacques, le spectacle "le Grand Feu" propose au public un véritable rendez-vous avec l’artiste, au creux de ses mots et de sa pensée. Production issue de la collaboration du Théâtre de l’Ancre à Charleroi et du Théâtre Royal à Bruxelles, le spectacle sera présenté ce jeudi 27/01 au Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut.

Après Nés Poumon Noir, ode au pays noir de Charleroi, c’est donc un autre élément profondément fondateur de l’identité belge que le trio Mochélan, Rémon Jr et Jean-Michel Van den Eeyden décide de mettre en valeur. Respectivement rappeur, musicien et metteur en scène, les trois artistes se retrouvent cette fois pour mettre à l’honneur Jacques Brel et son héritage sur scène. Le Grand Feu revisite les textes de l’artiste, présentant également une partie de son répertoire moins connue du grand public. C’est l’universalité des thèmes de Brel qui séduit le trio : Brel chante l’amour, la mort, la solitude ou encore la liberté, et ça parle à tout le monde.