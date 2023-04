Le grand espoir érythréen Aklilu Arefayne rejoint l'équipe de développement d'Intermarché-Circus-Wanty

L'Erythréen Aklilu Arefayne, 18 ans, évoluera dès cette saison sous les couleurs de la formation belge Circus-ReUz-Technord, l'équipe de développement d'Intermarché-Circus-Wanty dirigée par Kévin Van Melsen.

"Aklilu Arefayne est l'un des coureurs les plus prometteurs de sa génération sur le continent africain, peut-on lire dans le communiqué de l'équipe qui évolue au niveau Continental. L’an dernier, il a remporté la médaille d’or (contre-la-montre) et d’argent (course en ligne) lors des championnats d’Afrique dans la catégorie Juniors. Le mois dernier, il est devenu vice-champion d’Afrique du contre-la-montre à Accra (Ghana), cette fois dans la catégorie Espoirs. Depuis le début de saison 2023, il s’est illustré face aux coureurs professionnels sur les courses à étapes les plus prestigieuses du continent, la Tropicale Amissa Bongo et le Tour du Rwanda, constamment à l’attaque et désigné à plusieurs reprises comme coureur le plus combatif. Au Rwanda, il a notamment décroché la huitième place sur le Mont Kigali en aidant son compatriote Henok Mulubrhan à remporter le classement final."

"En juillet 2015, j'ai vu Daniel Teklehaimanot devenir le premier coureur érythréen à porter le maillot à pois du Tour de France, deux jours après mon onzième anniversaire, se rappelle Aklilu Arefayne. Deux ans plus tard, j'ai moi-même commencé à faire du vélo avec le rêve de devenir cycliste professionnel, dans le but de participer à cette course la plus prestigieuse au monde. Je suis heureux de recevoir l'opportunité de courir et de m’entraîner en Europe, une chance rare pour les coureurs africains. Mon modèle et nouveau coéquipier, Biniam Girmay, vit à un kilomètre de chez moi à Asmara. Son soutien sera précieux pour mon adaptation en Europe."