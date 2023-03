Le Grand Eldorado, une des plus belles salles de cinéma d’Europe au cœur de Bruxelles

Au début des années 30, l’industrie du cinéma a le monopole sur le secteur du divertissement en Belgique. Le Grand Eldorado ouvre ses portes en 1933 et affiche une décoration avant-gardiste et un luxe tapageur. La salle dispose d’un immense soleil géométrique en guise de lustre, d’une petite scène, d’un parterre et d’un balcon ainsi que de murs aux bas-reliefs recouverts d’or. Auparavant, plus de deux mille sept cents personnes pouvaient s’y installer pour découvrir les productions de l’époque. Aujourd’hui, le bâtiment a été divisé en de plus petites salles de cinéma mais le Grand Eldorado peut tout de même accueillir sept cents places assises.