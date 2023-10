Le grand écart de Pikulik, victorieuse de la première et… la dernière course World Tour de la saison

15 janvier, Aldinga, Australie. 17 octobre Guilin Chine. Neuf mois d’écart et un même geste de victoire. Daria Pikulik s’est imposée au Tour du Guangxi comme elle l’avait fait sur la première étape du Tour Down Under.



Une performance peu banale puisqu’elle a tout simplement gagné la première et la dernière course du calendrier World Tour 2023.



La Polonaise n’a peut-être pas brillé tout au long de la saison mais elle a gagné à ses deux extrémités.



La coureuse de Skarżysko-Kamienna a rejoint cette année la formation Human Powered Health. Elle a clairement passé un cap et en a profité pour garnir son palmarès.



En janvier dernier, elle ne comptait qu’un succès. Neuf mois plus tard, la voilà auréolée de six victoires supplémentaires. Entre ses bouquets australiens et chinois, elle a gagné sur le Tour de Bretagne, à la Konvert Koerse et sur le Tour International de l’Ardèche (2 étapes).



La coureuse de 26 ans s’est aussi illustrée sur la piste avec deux médailles à l’Euro de Granges (2e de l’omnium et 3e du scratch).



Une année 2023 bien remplie.