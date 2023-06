Le grand-duc Indien terrorise un quartier de Verviers : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Ce hibou grand-duc du Bengale est le plus grand rapace et espèce protégée d’Europe. Il revient de plus en plus souvent dans les villes de Belgique. Il y a quelques jours, le gigantesque oiseau appartenant à la famille des Strigidés a été aperçu dans un quartier de Verviers.

Semblant être en semi-liberté, "Merlin" cela serait son nom, appartiendrait à un habitant du coin. Mais quand le hibou survole les habitations, il sème la terreur dans le quartier de Stembert et les habitants dénoncent des attaques du rapace sur leur chien et sèment la terreur dans le quartier. Il faut dire qu’ailes déployées, son envergure atteint pratiquement deux mètres de long. A la moitié du 20e siècle, il avait totalement disparu de nos régions.

